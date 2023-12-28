قائد الحرس الثوري: عملية "طوفان الأقصى" فلسطينية بالكامل وقرار "حزب الله" مستقل ويتخذه حسب مصالح الفلسطينيين

اكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي ان "عملية طوفان الأقصى كانت عملية فلسطينية تامة وتم تنفيذها من قبل الفلسطينيين أنفسهم، وتم تنفيذها دون أي دعم خارجي وهي رد فعل على 75 عاما من الظلم".

وشدد على ان "عملية طوفان الأقصى لم تكن انتقاما لقاسم سليماني فنحن من سينتقم له"، موضحا ان "قرار حزب الله مستقل ويتخذه حسب مصالح الشعب الفلسطيني". واشار الى اننا "منظمة قوية ونعلن عما نفعله ولا نهاب أي عدو".

كما اشار الى ان "خسائر الكيان الصهيوني في غزة تتزايد يوميا ولا يمكنه تحمل الحرب لمدة طويلة"، مؤكدا اننا "لن نسكت عن اغتيال أبنائنا وسنثأر لهم بشكل قاس". واوضح ان "انتقامنا لأبنائنا لن يكون غير إنهاء وجود الكيان الصهيوني".