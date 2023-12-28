أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل شاب قلسطيني برصاص ​القوات الإسرائيلية​، وإصابة 14 آخرين، خلال مواجهات اندلعت في محيط دوار ​المنارة​ وسط مدينة ​رام الله​، تخلّلها اعتقال ثلاثة مواطنين". وذكرت أنّ "القوّات الإسرائيليّة كانت قد داهمت مناطق عدّة في مدينتَي رام الله، واقتحمت مركز المدينة (دواري المنارة والساعة)، شارع شيرين أبو عاقلة، شارع الحسبة، البالوع، والطيرة، واقتحمت عددًا من محلّات الصيرفة، واستولت على 10 ملايين شيقل. كما اقتحمت منزل عائلة العجولي بالبالوع ومحلًا للصيرفة مملوكًا لهم في رام الله".

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل فلسطيني وإصابة 14 واعتقال 3 آخرين خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في رام الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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