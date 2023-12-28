في صحف اليوم: نشاط في الكواليس لاستنساخ تجربة التمديد بالملف الرئاسي وهل انتخاب الرئيس بعد أسابيع؟

في ظلّ التّصعيد الإسرائيلي على الحدود اللّبنانيّة الجنوبيّة، ودخول الحياة السّياسيّة في عطلة الأعياد، أكّدت معلومات لصحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يطلق أيّ مبادرة محدّدة في شأن الملف الرئاسي، على غرار مبادراته الحوارية السابقة التي فشّلتها النكايات السياسية والشخصية بين "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية"، والشروط المتصادمة المطروحة من قِبل الجانبين".

وأوضحت أنّ "الغاية الأساس من حركة الاتصالات التي يُحضّر لها بري، هي محاولة ملاقاة ايّ جهد خارجي، فرنسي او قطري او غير ذلك، بتأكيد الحاجة الملحّة، في ظل المخاطر والظروف الدقيقة التي تمرّ فيها المنطقة ومن ضمنها لبنان، إلى إنجاح اي مسعى يقود الى التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية؛ والشرط الأساس تغليب منطق التوافق على الاشتراطات والتعقيدات".

وبالتوازي مع ما يتردّد عن حراك فرنسي او حراك قطري حول الملف الرئاسي بعد رأس السنة، أشارت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية"، إلى أن "لا موعد محدّداً حتى الآن لأيّ تحرّك. وما خلا الكلام العمومي الذي اطلقته وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في زيارتها الأخيرة إلى بيروت، حول ضرورة وضع الملف الرئاسي كأولويّة بعد التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، فإنّ أيّاً من المستويات السياسية في لبنان لم يتبلّغ رسمياً من الفرنسيين او من القطريين، لا عبر القنوات الدبلوماسية ولا عبر قنوات التواصل المباشر، متى سيطلقون إشارة الانطلاق لتحرّكهم بتجربة جديدة لإحداث اختراق في الجدار الرئاسي".

الرئيس بعد أسابيع؟!

في السّياق، لفتت معلومات موثوقة لـ"الجمهورية"، إلى أنّ "مستويات سياسية رفيعة تقارب الملف الرئاسي بنفحة تفاؤل، في إمكان إتمامه وانتخاب رئيس للجمهورية خلال فترة أسابيع قليلة"، مبيّنةً أنّه "يبرز في هذا السياق تأكيد مسؤول كبير امام بعض المقرّبين، بأنّه يملك معطيات على مستوى عالٍ من الجدّية والتأكيد، تجعله يجزم بأنّ فرصة انتخاب رئيس الجمهورية بدأت تلوح في الأفق، حيث انّ هذا الاستحقاق وضع او سيوضع على نار الإنجاز لحسمه بانتخاب الرئيس خلال فترة لا تتعدّى شهر آذار المقبل؛ حتى انّه قال انّه مستعد لأن يراهن على ذلك. اما اسم الرئيس فسيكون مفاجئاً".

لا تغيير في المواقف

من جهتها، تساءلت مصادر مسؤولة عبر "الجمهورية"، حول "كيفية ترجمة الفرصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك حول قوة الدفع التي ستجعل هذه الفرصة ممكنة، في ظل واقع سياسي ما زال موزّعاً على جبهات رئاسيّة متصادمة، ومتصلّبة في شروطها وطروحاتها ومواصفاتها لرئيس الجمهوريّة العتيد، ومتمسّكة بـ"فيتوات" متبادلة على مرشحين، وبلاءاتها المانعة إمكانية التوافق على رئيس؛ ولا مؤشرات تراجعية لدى اي منها".

وركّزت على أنّ "هذا الواقع يحتاج لكسره قدرات خارقة، اثبتت فترة الفراغ الرئاسي لسنة وشهرين، انّها غير متوفرة لا من الخارج ولا من الداخل، تُضاف اليها قدرات اكبر لتليين إصرار مرشحين على المضي في المعركة الرئاسية وعدم الانسحاب منها. وهنا يجب التمعّن ملياً في ما نُقل أخيراً عن رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، بأنّه ماض في ترشيح نفسه حتى ولو بقي معه نائبان".

وذكرت المصادر عينها "أنّها لا تنظر الى الاستحقاق الرئاسي كاستحقاق اقترب أجَل اتمامه، برغم الحراكات الخارجية حوله سواءً من قِبل الفرنسيين او من قِبل القطريين، كون هذه الحراكات لم تتمكن من تحريك هذا الملف خطوة الى الامام".

وأعلنت "أنّها لا تزال ترى انتخاب الرئيس بعيد المنال، الّا اذا حصل في البلد أمر قاهر يقلب المواقف رأساً على عقب، فينزل من جهة "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني" عن شجرة لاءاتهما، وسعي كل منهما لرئيس وفق مواصفاته وتوجّهاته وسياسته، كما يدفع من جهة ثانية، ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" الى الذهاب نحو خيار آخر غير فرنجية، علماً أنّ موقف الثنائي الثابت هو انّهما داعمان لفرنجية طالما انّه ماض في ترشيح نفسه؛ ولن يبادر ايّ منهما الى حمله على الخروج من المعركة الرئاسية. وبالتالي فإنّ هذا الامر القاهر لا يملك احد قدرة فرضه لا من الداخل ولا من الخارج".

بدورها، شدّدت مصادر مسؤولة في "الثنائي"، لـ"الجمهورية"، على أنّه "على الآخرين أن يقرأوا جيداً جلسة التمديد لقائد الجيش، التي يتطلّب انعقادها نصاباً عادياً ( 65 نائباً)، ورغم كل محاولاتهم لحشد النواب لم يستطيعوا تأمينه. وبالتالي لم يكن لهذا النصاب أن يتوفر لولا مشاركة نوابنا في الجلسة، فكيف الحال بالنسبة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تتطلب نصاب الثلثين (86 نائبا)؟".

ورأت أنّ "​سياسة​ تحمية الرؤوس والصعود إلى مرتفعات عالية من الشروط التي ثبت انّها إمعان في تعطيل موقع الرئاسة، وانّها لا ولن تمكّن اصحاب هذه الشروط من أن يأتوا برئيس بمعزل عنا، بحسب تصنيفاتهم ومواصفاتهم، وانّها لا تغيّر بالتالي في ضرورة الجلوس معنا على الطاولة وصياغة مخرج لعقدة الرئاسة".

نشاط في الكواليس لاستنساخ تجربة التمديد في الملف الرئاسي

في سياق متصل بالاستحقاق الرئاسي، أفادت صحيفة "الديار" بأنّ "معركة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون انتهت بعد أشهر طويلة من النزاع حوله، لكن ذيول ونتائج المعركة حاضرة في التفاصيل السياسية. صحيح ان التمديد جاء حصيلة جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تلقف كرة النار، ومناورات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ومع تنسيق مبرمج ومعد سلفا بين القوى السياسية بمن فيهم المعارضة، وضغط مسيحي من بكركي، وموقف وسطي لـ"حزب الله" الذي لم يعلن وقوفه ضد التمديد أصلا وانسحب من الجلسة، إلا ان موقف المعارضة كان أيضا لافتا بالتصويت لحماية الأمن القومي".

وأشارت مصادر سياسية لـ"الديار"، إلى أنّه "يمكن القول إن التمديد جاء نتيجة تلاقي وتقاطع عوامل ومصالح سياسية عدة، ساهمت بفرضه فرضا، يضاف إليها جميعها الضغط الدولي والتحذيرات من المس بقيادة المؤسسة العسكرية في مرحلة الحرب المفتوحة مع كيان العدو الإسرائيلي، ورغبة وإصرار من بكركي على التمديد؛ مع المطالبة بإنتخاب رئيس للجمهورية تماما كما حصل في قيادة الجيش".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "بتجاوُز قطوع الفراغ في قيادة الجيش، يحتل الاستحقاق الرئاسي الأولويات المقبلة، ويتوقع ان يتم توظيف الزخم السياسي بعد الأعياد في الاستحقاق الرئاسي، واستنساخ تجربة ما حصل في التمديد للعماد جوزف عون رئاسيا".

وكشفت معلومات "الديار"، أنّ "الاتصالات ناشطة في الكواليس لدفع الملف الرئاسي قدما، وثمة قوى تعتبر ان التمديد الذي جرى يُعتبر "بروفا" رئاسية تصب لمصلحة قائد الجيش، فيما يرى آخرون ان حظوظ العماد عون لم تعد نفسها بعد التمديد وتضاءلت. كما ان القوى السياسية التي أمّنت النصاب للجلسة، لن تقبل بسقوط مرشحها الرئاسي سليمان فرنجية، كما يصعب الجزم بموقف وما تريده قوى المعارضة".

وأضافت: "عليه، تتجه الانظار الى قرار المعارضة في الملف الرئاسي، وما إذا كانت ستبدي الليونة نفسها التي تعاطت بها مع ملف التمديد، وتؤكد مصادر مقربة من المعارضة ان الأمور قابلة للنقاش ومفتوحة على كل الاحتمالات".

وأوضحت المصادر أنّ "مظاهر تعاون المعارضة تظهر بداية في الانفتاح بين عين التينة ومعراب في ملف التمديد، عبر إعادة وصل الخطوط المقطوعة بين المقرين وحضور "القوات" الجلسة التشريعية، فيما كان لافتا حديث النائب سامي الجميل عن مسار ديمقراطي في المجلس يتضمن التوافق على شخصية حولها إجماع. وقد تم تفسير مواقف "القوات" و"الكتائب"، بأنها مؤشرات عن انفتاح مكونين مسيحيين أساسيين على التفاهم الرئاسي، وأنه الخطوة الأولى في طريق الالف ميل الرئاسية".

الملفات: ترقُّب

على صعيد الطعن المنتظر أن يقدّمه تكتل "لبنان القوي" الى المجلس الدستوري، بقانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، أكّدت مصادر التكتل لـ"الجمهورية"، أنّ "لا شيء مرتقباً قبل مطلع العام المقبل. لقد دخلنا عطلة الاعياد ولا شيء جديداً حول الملفات العالقة".