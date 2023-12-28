الصحة الفلسطينية:521 قتيلا في الضفة الغربية من بداية العام

افادت الصحة الفلسطينية عن سقوط "521 شهيدا في الضفة الغربية من بداية العام بينهم 313 شهيدا و3800 جريح منذ السابع من تشرين الاول".
وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة امس، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 21110 قتلى، و55243 جريحاً منذ الـ7 من تشرين الاول.
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