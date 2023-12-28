"المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت استهداف "مركز تجسس" إسرائيلي في أربيل

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنها "استهدفت "مركز تجسس" إسرائيليا في عاصمة إقليم كردستان العراق، أربيل".

وذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، إنها "استهدفت فجر الخميس، مركزا للتجسس الفني تابعا للكيان الصهيوني قرب أربيل، ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة".

وأكدت أن "العملية تأتي استمرارا لنهج مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهالي غزة، وردا على الجرائم الصهیونیة بحقهم، ولا سيما النساء والأطفال والشيوخ منهم، في ظل عدوان الكيان المتواصل"، مشددة على أنها "مستمرة في دك معاقل العدو".

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" قد أعلنت أنها استهدفت الأربعاء، "هدفا حيويا في إسرائيل إلى الجنوب من مستوطنة إلياد، بالأسلحة المناسبة".