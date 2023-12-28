الزعيم الكوري الشمالي يدعو الجيش لتسريع الاستعدادات للحرب

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بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة اليوم الثاني من الاجتماع العام لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.

وقال كيم، في كلمته، إن الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية أصبح "خطيرا بشكل غير مسبوق بسبب تحركات المواجهة المناهضة لكوريا الشمالية من قبل الولايات المتحدة وأتباعها"، بحسب ما بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.



ووجه الزعيم الكوري الشمالي، الجيش وقطاع الأسلحة النووية، بتسريع الاستعدادات للحرب.