"قوقية" حزين بعد استبعاده من قائمة المنتخب العراقي لكأس آسيا.. هذا ما قاله

وأعلن مدرب المنتخب العراقي، خيسوس كاساس، عن قائمة "أسود الرافدين" النهائية للبطولة، والتي ضمت 26 لاعبًا، من بينهم 12 لاعبًا محترفًا.

وقال قوقية، إن عدم وجود اسمي ضمن قائمة المنتخب العراقي أمر محزن، لكن في نفس الوقت أحترم جدًّا قرارات المدرب خيسوس كاساس، وهو على تواصل مستمر معي"، مبينا، "كاساس مدرب كبير، وثقتي عالية به وبزملائي اللاعبين، لتحقيق إنجاز يسعد الشعب العراقي، أعتقد أن المنتخب بإمكانه المضي قدمًا في البطولة، والوصول إلى الأدوار النهائية"، بحسب winwin.



ومن المقرر أن يدخل المنتخب العراقي معسكرًا تدريبيًّا في أبو ظبي للفترة من 2 إلى 12 يناير/ كانون الثاني المقبل، تتخلله مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية في السادس من الشهر ذاته.

ويخوض المنتخب العراقي منافسات كأس آسيا 2023 في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.

