انت الان تتابع خبر طقس العراق للأيام المقبلة.. انتهاء موجة الامطار غداً مع تشكل ضباب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الطقس ليوم غد الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً جزئياً في اقسامها الغربية كما يتشكل الضباب صباحاً في اقسامها الغربية ويزول تدريجياً، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً جزئياً في اقسامها الغربية، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "طقس يوم السبت في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً وضباب خفيف صباحاً ويزول تدريجياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً وغائماً جزئياً في اقسامها الغربية، أما درجات الحرارة وتكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابعت الهيئة ان "الطقس يوم الاحد سيكون في المنطقة الوسطى صحواً الى غائم جزئي، ولا تغير في درجات الحرارة، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً ويكون غائماً جزئياً في بعض الأماكن، ولا تغير في درجات الحرارة".

واشارت أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، وستنخفض درجات الحرارة في عموم البلاد".