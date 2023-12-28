انت الان تتابع خبر شكاوى ما بعد الفرز اليدوي ارتفعت 250%.. ما "سر" تأخر النتائج النهائية للانتخابات؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبينما تصاعدت التساؤلات عن سبب تأخر اعلان النتائج النهائية، تقف المفوضية على أرض صلبة، بدعوى ان الإعلان عن النتائج النهائية مقرون بالانتهاء من البت بالشكاوى الواردة، فبينما كانت المفوضية تتوقع ان تعلن عن النتائج النهائية خلال مدة قريبة، الا ان كثافة الشكاوى ولاسيما الشكاوى التي ترادفت عقب البدء بالعد والفرز اليدوي.



فمنذ انتهاء عملية التصويت مساء يوم 18 كانون الأول الجاري، وحتى يوم 21 كانون الأول، أي خلال 3 أيام، بلغ عدد الشكاوى 118 شكوى على النتائج الأولية للانتخابات.

وعقب بدء العد والفرز اليديوي في 21 كانون الأول ولغاية 24 كانون الأول أي خلال 3 أيام من بدء العد والفرز اليدوي اصبح عدد الشكاوى 419 شكوى، أي ان عدد الشكاوى بلغ قرابة 300 شكوى جديدة.