قدراتها لاتزال سليمة.. نيويورك تايمز: هدف إسرائيل بتفكيك حماس "مستحيل" وغير واقعي

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنه برغم تعهدات إسرائيل مرارا وتكرارا بالقضاء على حماس، إلا أن النقاد يرون بشكل متزايد أن هذا الهدف غير واقعي أو حتى مستحيل. بل أن خبراء يشيدون بقدرة حماس على الصمود ويعتبرون أن بنيتها التحتية تحت الأرض لاتزال سليمة



ووفق تقرير للصحيفة ترجمه "يمن شباب نت" تساءل النقاد داخل إسرائيل وخارجها عما إذا كان اتخاذ قرار بتدمير مثل هذه المنظمة الراسخة أمراً واقعياً على الإطلاق. ووصف مستشار سابق للأمن القومي الإسرائيلي الخطة بأنها "غامضة".



وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الشهر: "أعتقد أننا وصلنا إلى لحظة يتعين فيها على السلطات الإسرائيلية أن تحدد بشكل أكثر وضوحا هدفها النهائي". وتساءل قائلاً “أهو التدمير الكامل لحماس؟ هل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن الحرب سوف تستمر 10 سنوات.



منذ ظهورها للمرة الأولى عام 1987 ، نجت حماس من المحاولات المتكررة للقضاء على قيادتها. فقد تم تصميم هيكل المنظمة لاستيعاب مثل هذه الحالات الطارئة ، وفقًا للمتخصصين السياسيين والعسكريين. فضلاً عن ذلك فإن التكتيكات الإسرائيلية المدمرة في حرب غزة تهدد بدفع شريحة أوسع من السكان إلى التطرف، وبإلهام مجندين جدد.



ويرى المحللون أن النتيجة الأمثل بالنسبة لإسرائيل ربما تتمثل في إضعاف قدرات حماس العسكرية لمنع الجماعة من تكرار مثل هذا الهجوم المدمر. ولكن حتى هذا الهدف المحدود يعتبر بمثابة جهد هائل.



ويقول الخبراء إن حماس متجذرة في أيديولوجية مفادها أن السيطرة الإسرائيلية على ما تعتبره أراض فلسطينية يجب معارضتها بالقوة، وهو مبدأ من المرجح أن يستمر.



وقالت تهاني مصطفى، كبيرة المحللين الفلسطينيين في مجموعة الأزمات الدولية: "طالما أن هذا السياق موجود، فسوف تتعامل مع شكل ما من أشكال حماس". معتبرة بأن"الافتراض بأنه يمكنك ببساطة اقتلاع منظمة كهذه هو ضرب من الخيال".



وانتقد مايكل ميلشتين، ضابط مخابرات كبير سابق في إسرائيل، تصريحات بعض القادة الإسرائيليين التي تصور حماس على أنها وصلت إلى نقطة الانهيار، قائلًا إن ذلك قد يخلق توقعات زائفة بشأن طول مدة الحرب.



وقال ميلشتين: «لقد ظلوا يقولون هذا منذ فترة، إن حماس تنهار». "لكن هذا ليس صحيحا. فكل يوم نواجه معارك صعبة”.



وعلى الرغم من أنه كان لفترة طويلة من أكثر الرجال المطلوبين في غزة، إلا أن السيد محمد الضيف، أحد من يعتقد وقوفه وراء هجوم 7 اكتوبر، المراوغ تجنب الاغتيال أو الاعتقال . والصورة الوحيدة له في الأماكن العامة هي صورة عمرها عقود من الزمن.



ويعتقد أن كبار قادة التنظيم يحتمون مع معظم مقاتليه والرهائن المتبقين في أنفاق عميقة. وعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي قال إنه هدم ما لا يقل عن 1500 نفق، إلا أن الخبراء يعتبرون أن البنية التحتية تحت الأرض سليمة إلى حد كبير.



ويعتقد أن الأنفاق، التي تم بناؤها على مدى 15 عاما، واسعة للغاية، ويقدر طولها بمئات الأميال، لدرجة أن الإسرائيليين يطلقون عليها اسم مترو غزة.



وقال طارق بقعوني، المؤلف الذي ألف كتابا عن الجماعة: "إن حماس تصمد في الواقع أمام هذا الهجوم بشكل جيد". وقال"ما زالت تظهر أن لديها قدرة عسكرية هجومية."



وقال جيورا إيلاند، اللواء المتقاعد والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إن حماس أظهرت قدرتها على استبدال القادة الذين قتلوا بسرعة بآخرين على نفس القدر من الكفاءة والتفاني.



وقال: "من وجهة نظر مهنية، يجب أن أشيد بقدرتهم على الصمود". وأضاف: "لا أستطيع أن أرى أي مؤشرات على انهيار القدرات العسكرية لحماس ولا لقوتها السياسية تمنع مواصلة قيادة غزة".



كما فشلت سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية لقادة حماس السياسيين والعسكريين والدينيين في إضعاف الجماعة التي فازت بالسيطرة على غزة في انتخابات فلسطينية حرة في عام 2006.



ولا تزال العمليات التي يقوم بها الجناح العسكري لحماس، كتائب القسام، غامضة. وقد تم تصميم الوحدات لتستمر في العمل حتى لو قامت إسرائيل بتدمير أجزاء منها.



وهي مقسمة جغرافيا، وتتمركز ألويتها الخمسة الرئيسية في شمال غزة؛ مدينة غزة; وسط غزة؛ ومدينتان جنوبيتان هما خان يونس ورفح.



وتنقسم كتائب القسام إلى كتائب، مع وجود وحدات أصغر تدافع عن الأحياء الفردية. وتشمل الكتائب المتخصصة الأخرى وحدة مضادة للدبابات، ووحدة بناء الأنفاق، وجناحًا جويًا كانت طائراته بدون طيار وطائراته الشراعية عنصرًا مهمًا في الهجوم المفاجئ في 7 أكتوبر، وفقًا لمحللين ومسؤولين عسكريين واستخباراتيين سابقين.



ويبدو أن لواء النخبة، الذي يتألف من حوالي 1000 مقاتل مدربين تدريباً عالياً، قد لعب دوراً مركزياً في 7 أكتوبر/تشرين الأول.



وقال إليوت تشابمان، محلل شؤون الشرق الأوسط في شركة جينز للتحليل الدفاعي، إن محاولة القضاء على حماس بالكامل ستتطلب قتالاً من شارع إلى شارع ومن منزل إلى منزل، وهو ما تفتقر إسرائيل إلى الوقت والأفراد لتحقيقه.



والجدير بالذكر أن حماس عنصر أساسي في غزة – فقد نشأت بسبب الإحباط من تخلي الفصائل الرئيسية عن الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي. وترفض حماس الاعتراف بإسرائيل، ووفقاً لميثاقها التأسيسي وبالتالي فهي ملتزمة بتدميرها.



من المرجح أن يؤدي حجم الحرب الإسرائيلية إلى تطرف جيل جديد: فقد تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 20.000 من سكان غزة حتى الآن، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.



وأظهر استطلاع حديث أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن معظم المشاركين في الاستطلاع يؤيدون هجوم حماس على إسرائيل. وأظهر الاستطلاع أن التأييد لحماس في غزة منذ بدء الحرب ارتفع إلى 42 بالمئة من 38 بالمئة.



ويقول الخبراء إنه في أفضل الأحوال، ربما تستطيع إسرائيل احتواء حماس.



ولكن حتى لو نجحت إسرائيل بطريقة أو بأخرى في تفكيك الجماعة في غزة، فلا تزال هناك فروع لها في الضفة الغربية وخارجها، في أماكن مثل لبنان وتركيا، قادرة على إحيائها.

المصدر: نيويورك تايمز - ترجمة: يمن شباب نت