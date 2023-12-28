موعد إيداع الضمان الاجتماعي وطريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية

ياسر رشاد - القاهرة - الضمان الاجتماعي.. أيام قليلة ويتم صرف الدفعة "25" من الدعم الشهري للضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين، مما أدي لزيادة عمليات البحث عليه لمعرفة نتائج الأهلية لمن قدموا عليه و شروط الاستحقاق والتسجيل للاستفادة من المعاش في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا.

الضمان الاجتماعي.. الاستعلام عن نتائج الأهلية

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، ظهور نتائج الأهلية وقالت:" يمكنك كمستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر القنوات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك عبر تطبيق HRSD ومنصة الدعم والحماية الاجتماعية".

الضمان الاجتماعي..خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعي



-ادخل إلى رابط الضمان المطور .

-اكتب رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.

- اضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.

-في الصفحة الرئيسة اضغط على برامج الدعم الخاصة بي، وسوف تجد الدفعة الخاصة بالشهر الجاري وحالة دراسة الأهلية.

صرف معاش الضمان الاجتماعي

ومن المقرر صرف معاش الضمان الاجتماعي في الأول من شهر يناير 2024، وبالتحديد يوم الاثنين الموافق 1 يناير.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

- أن يكون سعوديا مقيما إقامة دائمة في المملكة ويستثنى من شرط الجنسية الفئات التي حددها النظام.

- أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

- أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.

- أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل.