الوثائق المطلوبة لإثبات صحة الاعتراض عند رفض الأهلية

ياسر رشاد - القاهرة - الضمان الاجتماعي.. أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أنه في حال قام المتقدم بإضافة منزل ولم يتم إضافة أي تابع في المنزل فيتم إسقاط المنزل وعليه يجب توجيه المستفيد بالدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية وإضافة التابعين إلى المنزل أو حذف المنزل الفارغ.

الضمان الاجتماعي.. نتيجة الأهلية غير مؤهل

ونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عبر خدمة "العناية بالمستفيدين" من خلال صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، أنه في حال كانت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) بسبب اختلاف البيانات المسجلة في المنصة عن البيانات في تقرير الزيارة، فإن على المستفيد التحقق من صحة البيانات على المنصة، وإضافة بعض الوثائق الاساسية لإضافة أو حذف التابعين المتواجدين في المنزل غير المسجلين وإرفاق مستند يتضمن بيانات أفراد الأسرة مثل بطاقة سجل الأسرة.

وأكدت الوزارة أنه في حالة إضافة أحد التابعين للطلب، تقوم الإدارة بدراسة الأهلية في تاريخ 9 ميلادي من كل شهر حتى صدور الأهلية بتاريخ 27 ميلادي، وفي حال تم التحديث على البيانات في فترة دراسة الأهلية فلن ينعكس التغيير إلافي الشهر التالي، ويمكن للمستفيد تحديث البيانات كحذف، أو إضافة تابع، أو تغيير أي معلومات تمت إضافتها بالملف الموحد من تاريخ 1 إلى 8 ميلادي من كل شهر وعند ذلك سيتم دراستها ضمن الأهلية.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، ظهور نتائج الأهلية أمس الموافق 27 ديسمبر ودعت المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر القنوات الرسمية لـوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك عبر تطبيق HRSD ومنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ومن المقرر صرف معاش الضمان الاجتماعي في الأول من شهر يناير 2024، وبالتحديد يوم الاثنين الموافق 1 يناير.