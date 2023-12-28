"حماس" تنفي ما ذكرته "لوفيغارو" عن إبلاغ نصرالله بـ"طوفان الأقصى" قبل نصف ساعة من انطلاقها

نفت حركة "حماس" صحة الأنباء التي تتحدث عن إبلاغ الحركة لـ"حزب الله" بعملية "طوفان الأقصى" قبل نصف ساعة من تنفيذها.

وأشارت الحركة إلى أن في مقال الصحافي جورج مالبرونو في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية حافل بالأكاذيب واختلاق الأقوال ونسبها لقيادات وشخصيات في "حماس"، مشيرة إلى أن ذلك يكشف عن "صهيونية وعنصرية الصحيفة وخطها التحريري، عدا عن عدم مهنية الصحافي نفسه".

وكانت "لوفيغارو" قد نقلت عن القيادي في الحركة أسامة حمدان أن أن القيادي في "حماس" يحيى السنوار هاتف نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري قبل نصف ساعة من انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، طالباً منه تنبيه أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله بالعملية.