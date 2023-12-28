نفت حركة "حماس" صحة الأنباء التي تتحدث عن إبلاغ الحركة لـ"حزب الله" بعملية "طوفان الأقصى" قبل نصف ساعة من تنفيذها.
وأشارت الحركة إلى أن في مقال الصحافي جورج مالبرونو في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية حافل بالأكاذيب واختلاق الأقوال ونسبها لقيادات وشخصيات في "حماس"، مشيرة إلى أن ذلك يكشف عن "صهيونية وعنصرية الصحيفة وخطها التحريري، عدا عن عدم مهنية الصحافي نفسه".
وكانت "لوفيغارو" قد نقلت عن القيادي في الحركة أسامة حمدان أن أن القيادي في "حماس" يحيى السنوار هاتف نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري قبل نصف ساعة من انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، طالباً منه تنبيه أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله بالعملية.
كانت هذه تفاصيل خبر "حماس" تنفي ما ذكرته "لوفيغارو" عن إبلاغ نصرالله بـ"طوفان الأقصى" قبل نصف ساعة من انطلاقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.