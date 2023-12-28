العثور على جثة شاب مصابًا بطلق ناري في رأسه داخل مجمع سياحي في بلدة غدراس

عُثر على الشّاب "ج. خ. خ." (مواليد عام 1998)، جثّةً مصابًا بطلق ناري في رأسه من بندقيّة صيد، داخل أحد المجمّعات السّياحيّة في بلدة غدراس في ​كسروان​. وحضرت على الفور ​القوى الأمنية​ والأدلّة الجنائيّة والطّبيب الشّرعي إلى المكان، وبوشرت التّحقيقات لكشف الملابسات.

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