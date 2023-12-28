"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي يخرقه تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "حال من الهدوء المشوب بالترقّب والحذر الشّديدَين، يخيّم على القطاع الشرقي من ​جنوب لبنان​، انطلاقًا من محور سهل مرجعيون- الغجر والمجيدية، وذلك بعد تبادل عنيف للقصف المدفعي والصّاروخي بين "حزب الله" والقوّات الإسرائيليّة، تركّزت على تلة الحمامص وأطراف ​الخيام​، امتدادًا حتّى منطقة ​العرقوب​ و​مزارع شبعا​ في منطقة حاصبيا".

وأشار إلى أنّه "تخرق هذا الهدوء، طلعات استكشافيّة للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق قرى العرقوب ومزارع شبعا في منطقة حاصبيا، بعد سلسلة من الغارات الجوّيّة أمس، الّتي طاولت أطراف ​راشيا الفخار​ وكفرحمام و​كفرشوبا​، وقطعت الطّريق الّتي تربط كفرشوبا بشبعا في تلال سدانة، فضلًا عن سقوط قذائف مدفعيّة عدّة على أطراف حلتا، الهبارية، كفرشوبا، العين والسماقة بين الخريبة والفرديس وكفرحمام".