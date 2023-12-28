كتيلي: "التيار" سيواصل حراكه بعد الأعياد والطعن بقانون التمديد شبه جاهز وسيتم تقديمه بأقرب فرصة

لفتت نائبة رئيس "التّيّار الوطني الحر" للشّؤون السّياسيّة ​مارتين نجم كتيلي​، إلى أنّ "التّيّار" سيواصل بعد الأعياد حراكه السّياسي باتجاه كلّ الأفرقاء السّياسيّين، الّذي بدأه بعد ​حرب غزة​، للتّشاور حول كلّ الملفّات، والمهم أنّ تلاقينا الجهات الأخرى بإيجابيّة لمعالجة الأزمات القائمة".

وأكّدت، في تصريح إلى صحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "موقفنا واضح، ولكن هناك من ينتظر الحراك الخارجي حول ملف ​رئاسة الجمهورية​ وانتهاء حرب غزة، ارتباطًا بأجندات داخليّة وخارجيّة له"، مشدّدةً على "أنّنا منفتحون على كلّ الأفرقاء، ونرجو أن تكون هناك إرادة للتّجاوب في معالجة مسألة رئاسة الجمهوريّة والتّعيينات وقضايا ​الفساد​ و​انفجار مرفأ بيروت​، وغيرها من المسائل".

وعن الطّعن الّذي يعدّه "​التيار الوطني الحر​" بقانون تأخير تسريح قائد الجيش، أشار كتيلي إلى أنّه "أصبح شبه جاهز، وسيتمّ تقديمه في أقرب فرصة، وهو ليس صعبًا أو معقّدًا".