لفتت نائبة رئيس "التّيّار الوطني الحر" للشّؤون السّياسيّة مارتين نجم كتيلي، إلى أنّ "التّيّار" سيواصل بعد الأعياد حراكه السّياسي باتجاه كلّ الأفرقاء السّياسيّين، الّذي بدأه بعد حرب غزة، للتّشاور حول كلّ الملفّات، والمهم أنّ تلاقينا الجهات الأخرى بإيجابيّة لمعالجة الأزمات القائمة".
وأكّدت، في تصريح إلى صحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "موقفنا واضح، ولكن هناك من ينتظر الحراك الخارجي حول ملف رئاسة الجمهورية وانتهاء حرب غزة، ارتباطًا بأجندات داخليّة وخارجيّة له"، مشدّدةً على "أنّنا منفتحون على كلّ الأفرقاء، ونرجو أن تكون هناك إرادة للتّجاوب في معالجة مسألة رئاسة الجمهوريّة والتّعيينات وقضايا الفساد وانفجار مرفأ بيروت، وغيرها من المسائل".
وعن الطّعن الّذي يعدّه "التيار الوطني الحر" بقانون تأخير تسريح قائد الجيش، أشار كتيلي إلى أنّه "أصبح شبه جاهز، وسيتمّ تقديمه في أقرب فرصة، وهو ليس صعبًا أو معقّدًا".
كانت هذه تفاصيل خبر كتيلي: "التيار" سيواصل حراكه بعد الأعياد والطعن بقانون التمديد شبه جاهز وسيتم تقديمه بأقرب فرصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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