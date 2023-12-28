بوشكيان استقبل المفتي الغزاوي وزارا مولوي والجسر لعرض مطالب بقاعية

استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي ووفد من البقاع، وتم البحث في أوضاع أهالي المنطقة، ورفع مستوى الخدمات والبنى التحتية لهم، كما تشجيع المبادرين وتسهيل أمورهم لجهة تأسيس مصانع جديدة وتوسيع تلك القائمة لتعزيز الدورة الاقتصادية في البقاع، وايجاد فرص عمل جديدة.

ثم انتقل بوشكيان والمفتي الغزاوي والوفد الى وزارة الداخلية والبلديات حيث اجتمعوا مع الوزير بسام مولوي. وكان عرض للمشاكل المناطقية وسبل حلحلتها.

وختم الوفد الجولة عند رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر حيث كان بحث بمعالجة تلوث مياه نبع شمسين.