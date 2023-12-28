المرصد الأوروبي: توحيد سعر الصرف بلبنان خطوة إيجابية يمكن الإقدام عليها شرط أن تتم على جميع المستويات

أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، الى أن توحيد سعر الصرف في لبنان خطوة إيجابية يمكن الاقدام عليها، شرط أن تتم على جميع المستويات وأولها في المصارف، معتبرا في الوقت نفسه انه يجب إيجاد حل لودائع الناس المحجوزة.
ولفت المرصد الى أنه مهما تأخر الموضوع، ولكن يجب البدء بالاصلاحات، لان اي عملية نهوض لن تبدأ الا من هنا.
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