أكدت وزارة الخارجية الاسترالية مقتل لبناني (إبراهيم بزي) حامل لجنسيتها وزوجته وشقيقه، في غارة جوية شنها الطيران الإسرائيلي في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء، واستهدفت منزلا كانوا فيه ببلدة بنت جبيل.
وفي مؤتمر صحافي عقده، أشار القائم بأعمال وزير الخارجية الأسترالي Mark Dreyfus إلى "أننا سنواصل التحقيق بشأن إبراهيم بزي، لأن حزب الله أعلن أنه أحد مقاتليه وتحقيقاتنا مستمرة" لافتاً إلى أن الحكومة الأسترالية تواصلت مع إسرائيل بشأن الغارة، لكنه رفض الكشف عما تمت مناقشته، ثم حث الأستراليين في لبنان على مغادرته، خصوصاً أن خيارات الرحلات الجوية التجارية ما زالت متاحة.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية استراليا تؤكد مقتل أحد مواطنيها في لبنان: نواصل التحقيق بعد إعلان حزب الله أنه أحد مقاتليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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