"يديعوت أحرونوت": تل أبيب عرضت على واشنطن بناء جدار تحت أراض في رفح المصرية بتمويل أميركي

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، بأنّ وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت طرح على نظيره الأميركي لويد أوستن، الّذي زار إسرائيل في الأيّام الماضية، إقامة جدار تحت أراض في منطقة رفح في الأراضي المصريّة، لفصلها عن قطاع غزة؛ بتمويل أميركي.
وأوضحت أنّ الجدار سيكون مزوّدًا بتكنولوجيا وتقنيّات متطوّرة وكاميرات ومجسّات وغيرها، لتوفير معلومات مشتركة للجانبَين المصري والإسرائيلي بشأن ما يحصل في قطاع غزة، ومنع إقامة أنفاق بين غزة والأراضي المصريّة، على غرار الجدار الّذي أقامته إسرائيل بعد العدوان على غزة عام 2014.
وفي حين أشارت الصّحيفة إلى أنّ من أهداف إقامة هذا العائق في الجانب المصري، أن "لا تضطرّ إسرائيل للقيام بعمليّة عسكريّة واسعة في منطقة رفح"، ذكرت أنّ القاهرة تعارض عمليّةً إسرائيليّةً برّيّةً في منطقة رفح لأسباب عدّة، من بينها لجوء الفلسطينيّين من غزة إلى الأراضي المصريّة.
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