وزير الدفاع الإسرائيلي سيصنف خمسة مكاتب صرافة في الضفة الغربية منظمات إرهابية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه "سيصنف خمسة مكاتب صرافة في الضفة الغربية منظمات إرهابية بسبب "التحويلات المالية" لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة".
وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فقد داهمت القوات الإسرائيلية بناء على أوامر من غالانت، مكاتب الصرافة في الضفة الغربية، واعتقلت 20 شخصا على خلفية "تحويل أموال إلى منظمات إرهابية فلسطينية".
وأفادت إذاعة الجيش بأنه "تم الاستيلاء على حوالي 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار) من تسعة فروع لشركات الصرافة الخمس".
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