الشرق القطرية: الدوحة أصبحت مركزا رئيسيا للجهود المبذولة لإنهاء الحرب في قطاع غزة

أشارت صحيفة "الشرق" القطرية إلى أن الدوحة أصبحت مركزا رئيسيا للدبلوماسية العالمية والاقليمية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، وهو ما يظهر من خلال التواصل المستمر للقيادة القطرية في أعلى مستوياتها مع كل الجهات ذات الصلة والتأثير فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، وآخرها الاتصال بين الأمير تميم بن حمد والرئيس الأميركي جو بايدن، والزيارة المرتقبة التي سيقوم بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاسبوع المقبل، للدوحة ضمن جولة له في الشرق الأوسط تشمل أيضا إسرائيل والأردن والإمارات والسعودية.

ولفتت إلى أن زيارة بلينكن هذه هي الرابعة التي يقوم بها إلى الشرق الأوسط والزيارة الخامسة له إلى إسرائيل منذ بدء الحرب، وهي جزء من سلسلة مستمرة من الزيارات رفيعة المستوى التي يقوم بها مسؤولو الإدارة الاميركية لإجراء مشاورات مستمرة مع الشركاء الإقليميين في المنطقة بشأن الأزمة في غزة.

واعتبرت أن التواصل المستمر بين القيادة القطرية والإدارة الأميركية بشأن التطورات في قطاع غزة، يشكل مؤشرا على طبيعة الجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار ومعالجة الأوضاع الانسانية الكارثية للحرب في غزة، والانتقال الى العمل على انهاء الاحتلال والتوصل الى اتفاق سلام على قاعدة حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية.