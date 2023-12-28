عكاظ السعودية: حرب غزة أكدت بما يدع مجالاً للشك فشل العودة الأميركية للمنطقة

أشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أنه بعد عشر سنوات من قرار أميركا الطوعي التخلّي عن منطقة الشرق الأوسط والذهاب بعيداً نحو الشرق الاقصى الذي عدته مستقبلها في القرن المقبل، يبدو أنها فشلت في تحقيق عودة آمنة ومقنعة لحلفائها القدامى في هذه البقعة من العالم، موضحة أن تخلي أميركا عن الحلفاء والشركاء كان خيارها لوحدها، لم يشاركها فيه أحد، وكان خروجاً خشناً وغير لائق أبداً.

ولفتت إلى أن "المثير أنه وبعدما قررت واشنطن التراجع -أو هكذا تدعي- أخذت تلوم من بدأ في إعادة تموضعه السياسي والأمني والاقتصادي، لأن حياة الأمم لا تتوقف على شراكة أو حلف مهما كانت"، معتبرة أن "رحلة العودة الأميركية إلى مرابع الشرق الأوسط صاحبَها الكثير من الارتباك والتردد والخشونة والصدام مع حلفاء وشركاء وأصدقاء، ليظهر على سطح الشرق الأوسط الساخن سؤال مهم رافق تلك العودة، يقول: هل نجحت أم فشلت واشنطن في اختبار العودة؟؟ على الأقل أمام حلفائها وشركائها".

ورأت الصحيفة أن "أميركا التي نعرفها ماتت على يدي الرئيس الأسبق باراك أوباما، وما نراه اليوم أميركا أخرى غير أخلاقية، وغير ملتزمة، وغير متفهمة، تريد المغادرة، ولكن في الوقت نفسه تريد تدمير المنطقة من ورائها، ولا تريد لأحدٍ أن يحل مكانها في هذه البقعة الحيوية من العالم، وهو ما يبدو أنه رأي سائد ومفضل في واشنطن".

وأشارت إلى أن "حرب غزة أكدت بما يدع مجالاً للشك فشل العودة الأميركية للمنطقة، فلم تعد أميركا قادرة -أو لا تريد- على ضبط ردود الأفعال وكبح جماح الغضب، ولم تعد تلك الدولة التي تستنفر طاقاتها لتخفيض التوترات -كما فعلت مع السعوديين في حرب بيروت 1982-، وكأنها تريد للمنطقة أن تنفجر بالاحتجاجات والفوضى، مستعيدة ربيع باراك أوباما 2010".

وأوضحت أن "الفشل الآخر جاء في الحفاظ على أمن إمدادات الطاقة والتجارة العالمية التي تمر بمضيق باب المندب على ساحل البحر الأحمر الذي رفضت يوماً ما المساهمة في أمنه، وها هي اليوم تسوّق لعملية أمنية انتقائية تهدف إلى الحفاظ على المقاول مع السيطرة على التجارة القادمة من الشرق لا أكثر"، مشيرة إلى أن "التواجد الأميركي في الشرق الأوسط تحول من شراكة حقيقية وصداقة ومنافع متبادلة، إلى وجود أمني يمكّن أميركا من السيطرة على المضائق والممرات المائية المهمة في العالم، دون التفات لتنمية أو حياة سكان المنطقة".

واعتبرت أن "خيارات واشنطن في الحفاظ على الميليشيات كبديل لحكومات المنطقة تبدو واضحة، ولذلك لم تترك لإسرائيل حرية الضرب في اليمن لأنها لا تريد أن تفقد تلك الميليشيات، وهو ينطبق تماماً على حزب الله والميليشيات العراقية"، لافتة إلى أن "السلوك الأميركي لم ينجح في إقناع الدول العربية الكبرى بعودتها كشريك حقيقي، وعلى واشنطن التعامل مع المنطقة التي تغيرت تماماً إلى مفهوم آخر غير التذاكي، واللعب على الوقت ومحاولة تسييل المنطقة، ولا أدل من امتناع الدول المركزية من المشاركة في تحالف غامض بلا هدف ولا خطة واضحة".