انت الان تتابع خبر تسجيل انخفاض بأعداد النازحين في مخيمات كردستان.. كم بلغ عددهم؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير، إن الوزارة حرصت على تسهيل عودة النازحين القاطنين في مخيمات إقليم كردستان إلى مناطق سكناهم، من خلال التنسيق مع حكومة الإقليم، مسجلة في الوقت نفسه ارتفاعا بأعداد العائدين إلى مناطقهم الأصلية خلال العام الحالي 2023، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.ونوه بأن عدد النازحين في الإقليم كان يتجاوز الـ38 ألف أسرة خلال العامين الماضيين، بينما تنازلت أعدادهم مع نهاية العام الحالي وبحسب آخر إحصائية لشهر كانون الأول من العام نفسه إلى 33 ألفا و500 أسرة نازحة، لذا تم إغلاق ثلاثة مخيمات خلال العام المذكور، هي مخيم الجدعة 5 في نينوى ومخيما قورتو وعربت في جنوب شرق السليمانية.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين قد أعلنت منتصف العام الحالي خلو محافظة نينوى من مخيمات النازحين بعد أن عاد قاطنوها إلى مناطقهم الأصلية.