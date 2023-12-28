انت الان تتابع خبر خلال 2023.. إنقاذ ممتلكات بقيمة 400 مليار دينار من الحرائق في العراق والان مع التفاصيل
وعدَّ الإهمال بشروط السلامة أهمَّ أسباب الحرائق في البلاد، محدداً مسؤولية تحديد أسباب حوادث الحرائق بمديرية الأدلة الجنائية، التي تستدعي خبراءها لرفع العينات ليأخذ التحقيق مساره، ليتم بعدها إبلاغ مديريته بنتائجه وفق مخاطبات رسمية.
وبشأن الأبنية الآيلة للسقوط، بيّن كاظم أنَّ مسؤوليتها من اختصاص الجهات المعنية وفقاً للقانون وهي أمانة بغداد والدوائر البلدية بالمحافظات، منوهاً بأنَّ مديريته أخذت على عاتقها التبليغ عن تلك البنايات باعتماد الكشوفات للمشاريع بجميع أصنافها، يليها الجهات الهندسية المختصة، لتحديد مدى تحمل المباني ورصانتها الإنشائية.
وأشار إلى أنَّ استخدام المواد التي تكون سريعة الاشتعال في أعمال البناء منها ألواح (السندويج بنل)، يعد مخالفاً لتعليمات السلامة، علاوة على اعتماد تغليف (الايكوبوند) الخاص بواجهات المباني والتغليف الداخلي للجدران المصنّع من مواد بلاستيكية سريعة الاشتعال، مؤكداً حظر استخدام تلك المواد بقرار من مجلس الوزراء العام 2013.
وبحسب مديرية الدفاع المدني، يضم العراق 225 مركزا للدفاع المدني موزعا في مختلف المدن والمحافظات باستثناء إقليم كردستان، فضلا عن عشرات الفرق التابعة للمديرية المرابطة في المواقع المهمة وقرب المراكز التجارية.