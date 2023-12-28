الكهرباء امام العهد اللبناني.. نتائج قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2023

بغداد - ياسين صفوان - وتأهل 11 فريقًا من دور المجموعات للنسخة التاسعة عشرة من البطولة، والتي انطلقت في سبتمبر/ أيلول بمشاركة 36 فريقًا من مختلف مناطق الاتحاد الخمسة.

وفي نصف نهائي الغرب، سوف يلتقي الرفاع البحريني مع النهضة العماني؛ أمّا الكهرباء العراقي سيواجه العهد اللبناني.



وسوف يتم تحديد بطل منطقة آسيان من خلال مواجهات الدورين قبل النهائي والنهائي للمنطقة، والتي تقام من مواجهة واحدة.

نتائج قرعة كأس الاتحاد الآسيوي