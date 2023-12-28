انت الان تتابع خبر متفوقا على دول مسيحية.. العراق الـ87 عالميا باستيراد أشجار الكريسماس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب احصائيات محدودة تقدمها شركة فولزا، فأن عدد الشحنات التي استوردها العراق خلال العام الحالي حتى 1 ديسمبر الجاري، من أشجار أعياد الميلاد بلغ 111 شحنة، ليأتي في المرتبة 87 عالميا من اصل اكثر من 200 دولة.بالمقابل جاء العراق بالمرتبة السابعة عربيا بعد كل من الامارات، لبنان، المغرب، قطر، الكويت، تونس.

وجاءت عدد شحنات العراقية البالغة 111 شحنة من اصل اكثر من 155 الف شحنة استوردتها الدول حول العالم، بنسبة 0.7%.

وفاق استيراد شحنات العراق، بعض الدول المسيحية بالكامل مثل بنما الدومينيكان.