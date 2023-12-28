شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 250 مليون دولار.. حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حزمة أخيرة من مساعدات الأسلحة والمعدات التي تقدمها بلاده لأوكرانيا في 2023، بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الأربعاء.

وتشمل القدرات التي توفرها هذه الحزمة الأخيرة لهذا العام، ذخيرة ومكونات أخرى لنظم الدفاع الجوي، وذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة، وذخيرة مدفعية عياري 155 مللي و105 مللي، وذخيرة مضادة للدروع وأكثر من 15 مليون رصاصة.

أكبر منتجي الأسلحة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده يمكنها أن تصبح أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم، وأعرب عن ثقته في أن صناعة الدفاع الأوكرانية "يمكنها حتمًا أن تصبح إحدى أكثر 10 مجمعات إنتاجية وقوة في العالم بمرور الوقت".

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور بالفيديو يوم الأربعاء، أن صناعة الأسلحة لا تسهم في تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية فحسب في خضم الحرب، بل تدعم أيضًا النمو الاقتصادي والتوظيف بشكل كبير

وأشاد بالاتفاق مع الشركاء الغربيين والولايات المتحدة في المقام الأول، بشأن الإنتاج المشترك للأسلحة باعتباره "أحد أكبر إنجازاتنا السياسية هذا العام".

وأشار إلى أن الاتفاق يتيح تصنيع معدات عسكرية حديثة، وتوطين إنتاج الأنواع الغربية من الأسلحة.

وقال وزير الصناعات الاستراتيجية في أوكرانيا أوليكسندر كاميشين للصحفيين في وقت سابق، إن كييف عززت إنتاجها العسكري بثلاثة أمثال خلال العام الحاليّ.