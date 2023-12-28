شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق القرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الخميس، تدمير طائرتين من دون طيار أوكرانيتين في أجواء شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إنه "خلال الليلة الماضية جرى إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات من دون طيار ضد أهداف في أراضي روسيا"، حسبما ذكرت قناة "آر تي" الروسية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف البيان، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت الطائرتين، وكان محافظ مدينة سيفاستوبول في القرم ميخائيل رازفوجايف أعلن في وقت متأخر من ليل الأربعاء/الخميس أن إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر بالقرب من المدينة، بحسب "آر تي".

زيادة الإنفاق العسكري

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن روسيا تعتزم زيادة إنفاقها العسكري بشدة في العام المقبل ليصل إلى 10.8 تريليون روبل (112 مليار دولار) مقابل 6.4 تريليون روبل في العام الحالي، ليتجاوز الإنفاق على الدعم الاجتماعي.

وقال وزيرالمالية الروسي، إن الزيادة الأكبر من المخطط لإيرادات الخزانة العامة من القطاعات غير النفطية خلال العام الحالي سمحت للحكومة بإنفاق أموال أكثر من المخطط.

يأتي ذلك رغم العقوبات الغربية وفرض سقف غربي على أسعار النفط الخام الروسي في الأسواق الخارجية، بهدف حرمان الخزانة العامة الروسية من الأموال اللازمة للإنفاق على الحرب في أوكرانيا.