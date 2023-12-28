شكرا لقرائتكم خبر عن "أسرتك ثروتك".. حملة جديدة لهيئة الاستعلامات لتنمية الأسرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان حملة توعوية في مختلف محافظات الجمهورية بهدف تنمية الأسرة المصرية فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية تحت شعار "أسرتك ثروتك"، وتستمر الحملة حتى نهاية فبراير 2024.

يأتي ذلك فى الوقت الذى تعمل فيه الدولة على تحديث استراتيجيتها الوطنية للسكان والتنمية لتحقيق أهداف تلك التنمية الكبرى والمبادرات الرئاسية، بتنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة والمختلفة بجميع المجالات، لتوفير السكن المناسب والحياة الكريمة التي ينشدها كل مصرى.

وقال الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي إن الحملة تشمل العديد من تنظيم الندوات التثقيفية والحلقات النقاشية واللقاءات الحوارية والمؤتمرات الجماهيرية بالإضافة الى الدورات التدريبية وغيرها من كافة أشكال الاتصال وفقا للمعايير العلمية لفلسفة وطبيعة عمل الإعلام المباشر وتحقيق تكامل وسائل الإعلام، مشيرا الى أن الحملة سوف تجوب مختلف المدن والقرى والنجوع الأكثر كثافة سكانية.

وأوضح أحمد يحيى أن تداعيات القضية السكانية ترتبط بشكل وثيق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن المفهوم الشامل لمبادئ حقوق الإنسان، وترتبط بصفة خاصة بحقوق المرأة والطفل، ومواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق التوازن بين معدل نمو السكان ومعدل النمو الاقتصادي في إطار ضمان الحقوق والخيارات الإنجابية والصحة الجنسية.

وأضاف أحمد يحيى أن مرتكزات عمل الحملة التوعوية تتضمن التناول الإعلامي لمحاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وهى محور ضمان الحقوق الإنجابية، ومحور الاستثمار فى الطاقة البشرية، ومحور تدعيم دور المرأة، ثم الاتصال والإعلام من أجل التنمية.

وحول المبادئ التى تتبناها حملة الهيئة العامة للاستعلامات ذكر رئيس قطاع الإعلام الداخلي أن هناك عدة مبادئ منها النظر إلى السكان باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، على ألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية، وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية على قدرة الاقتصاد الوطنى فى تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض فى معدلات البطالة وتوعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة على الصعيد الوطنى، وأخطار الإنجاب المتكرر على صحة الأم والطفل.