شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ مهنئا الرئيس السيسي بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد، أكد فيها دعم مجلس الشيوخ لقيادته الحكيمة ومسيرته الناجحة لتخطى الصعاب وتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية.

وجاء نص البرقية:

فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

​​رئيس الجمهورية

باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أهنئ فخامتكم بالعام الميلادي الجديد، وأدعو الله عز وجل أن ينعم على مصرنا فى هذا العام بالسلم والأمن والرخاء، بقيادة فخامتكم وأن تتجاوزوا بها كل التحديات، وأن يتحقق على أيديكم كل ما يصبو إليه كل مصري وعربي.

ونحن إذ ندعو لسيادتكم في مطلع العام الجديد بموفور الصحة والعافية، فإننا نؤكد على دعم مجلس الشيوخ لقيادتكم الحكيمة ومسيرتكم الناجحة لتخطى الصعاب وتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية.

حفظ الله مصر بلداً آمناً مطمئناً، وكل عام وفخامتكم بخير.