شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ مهنئا الرئيس السيسي بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر
وجاء نص البرقية:
فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أهنئ فخامتكم بالعام الميلادي الجديد، وأدعو الله عز وجل أن ينعم على مصرنا فى هذا العام بالسلم والأمن والرخاء، بقيادة فخامتكم وأن تتجاوزوا بها كل التحديات، وأن يتحقق على أيديكم كل ما يصبو إليه كل مصري وعربي.
ونحن إذ ندعو لسيادتكم في مطلع العام الجديد بموفور الصحة والعافية، فإننا نؤكد على دعم مجلس الشيوخ لقيادتكم الحكيمة ومسيرتكم الناجحة لتخطى الصعاب وتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية.
حفظ الله مصر بلداً آمناً مطمئناً، وكل عام وفخامتكم بخير.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز