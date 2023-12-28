جنبلاط: للمدارس الخاصة رب يحميها ودول وهيئات وجمعيات فحذار من التورط في دعمها من قبل الدولة

اشار النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "للمدارس الخاصة رب يحميها دول وهيئات وجمعيات وأوقاف فحذار من التورط في دعمها من قبل الدولة"، مضيفا :"وحده التعليم الرسمي يستحق".

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