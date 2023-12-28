أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة، أنّ "في سياق متّصلببيانٍ سابقٍصدر عن المديريّة حول توقيف القوّة الضّاربة في المديريّة لشاحنة في بيروت، تحتوي على طنّين من حبوب الكبتاغون، أنهت المديريّة التحقيق حول الموضوع، حيث تبيّن أنّها كانت تتّجه إلى السعودية".
وكشفت في بيان، أنّه "تمّ إحصاء الحبوب الّتي بلغ عددها 10 ملايين و741 ألف حبّة، وتمّ تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصّة، بناءً على إشارة المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات".
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة عن شاحنة الكبتاغون المضبوطة في بيروت: كانت تتجه للسعودية وتحتوي على 10,7 ملايين حبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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