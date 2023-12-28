أمن الدولة عن شاحنة الكبتاغون المضبوطة في بيروت: كانت تتجه للسعودية وتحتوي على 10,7 ملايين حبة

أعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ - قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة، أنّ "في سياق متّصلببيانٍ سابقٍصدر عن المديريّة حول توقيف القوّة الضّاربة في المديريّة لشاحنة في ​بيروت​، تحتوي على طنّين من حبوب ​الكبتاغون​، أنهت المديريّة التحقيق حول الموضوع، حيث تبيّن أنّها كانت تتّجه إلى ​السعودية​".

وكشفت في بيان، أنّه "تمّ إحصاء الحبوب الّتي بلغ عددها 10 ملايين و741 ألف حبّة، وتمّ تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصّة، بناءً على إشارة المدّعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​".