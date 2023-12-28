"كتائب القسام": استهدفنا 8 آليات إسرائيلية في منقطتَي التفاح والدرج في غزة وشرق مخيم البريج

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"أنّنا استهدفنا 7 آليّات صهيونيّة بقذائف "الياسين 105" وعبوات "الشواظ"، في منقطتَي التفاح والدرج في مدينة ​غزة​"، مشيرةً إلى "أنّنا دمّرنا آليّةً عسكريّةً إسرائيليّةً بقذيفة "الياسين 105"، شرق مخيم ​البريج​ وسط قطاع غزة".

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