"النشرة": تحليق مكثف للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن ان "منذ ساعات الفجر، يسجل تحليق مكثف للطيران التجسسي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، وصولا حتى أجواء البقاع الغربي". واشار الى ان "الطائرات تنفذ طلعات استكشافية على علو متوسط".

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