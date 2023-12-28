قوى الأمن عممت صورة نشالَين يستهدفان المصلين أثناء خروجهم من المساجد في بيروت وجبل لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بنتيجة الجهود الميدانيّة والاستعلاميّة الّتي أجرتها القطعات المختصّة، توصّلت ​شعبة المعلومات​ إلى الاشتباه بعصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليّات نشل تطال المصلّين أثناء خروجهم من المساجد في مناطق ​بيروت​ و​جبل لبنان​".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بعد الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، كشفت هذه الشّعبة هويّة أفراد العصابة المذكورة، ومن بينهم كلّ من: "ع. ف." (مواليد عام 1998، مكتوم القيد) و"ب. ح." (مواليد عام 1986، مكتوم القيد)"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2023-12-24، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفهما في محلة ​صبرا​- الرحاب".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بالاشتراك مع آخرين، بتنفيذ العديد من عمليّات النّشل، استهدفوا في خلالها المصلّين أثناء خروجهم من المساجد"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا المرجع المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين".

ولفتت إلى أنّ "بناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديريّة العامّة صورتهما، وتطلب من الّذين وقعوا ضحيّة أعمالهما، الاتصال بفرع معلومات بيروت على الرّقم 307728-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".