يعقوب: الحرب ستتوقف بالنقاط ولكن ليس قبل وصولها إلى حافة الهاوية اي الحرب الكبرى

أكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لا يزال يحاول إنهاء الحرب بالضربة القاضية، من خلال تحقيق إنجاز كبير مثل تحرير الأسرى أو قتل مسؤول حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، ولأنه لم ولن يحقق ذلك فإن مقولة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بأن هذه الحرب ستحسم بالنقاط ستتحقق، واعتقد أنها ستتوقف أيضا بالنقاط؛ ولكن ليس قبل وصولها إلى حافة الهاوية اي الحرب الكبرى".

واعتبر ان "أولى مؤشراتها ضربة إيرانية استخباراتية ضخمة ثارا للعميد رضي الموسوي، وذلك سيحدث قبل 15 كانون الثاني المقبل".