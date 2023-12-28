جمعية "من حقي الحياة " وزعت أدوية ومستلزمات طبية على عدد من المستشفيات والمستوصفات

أعلنت جمعية "من حقي الحياة"، في بيان، أنها قامت بتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبيّة والعربات الخاصّة بذوي الإحتياجات الخاصّة، على عدد من المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحيّة ودور العجزة، وذلك في خطوة جديدة تؤكّد من خلالها وقوفها الدائم إلى جانب الإنسان، لا سيّما الأكثر حاجة، والدفاع عن حقوقه، ومساعدته على تخطّي اوضاعه الصّعبة".

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