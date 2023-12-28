أبو ناضر: الإخبار ضدّ المطرانين الحاج وسمعان مفبرك من نسج الخيال

أكد رئيس جمعية "نورج" فؤاد أبو ناضر أنه "لم يعد ينقص اللبنانيون شرخاً يضاف إلى عوامل الانقسام والشرخ والتباعد بين اللبنانيين، سوى تقديم ما يسمّى بهيئة "ممثّلي الأسرى والمحرّرين" بإخبار ضدّ المطرانين المارونيين موسى الحاج وكميل سمعان "لتواصلهما مع الجيش الاسرائيلي".

واشار الى ان "إذا صحّ مضمون الإخبار الذي هو من نسج الخيال، فهذا يعني أن الهيئة استقصت معلوماتها من العدو الاسرائيلي، وهي التي تكون على تواصل معه"، مشددا على ان "كفى هراء في الوقت الذي يتعرّض لبنان فيه لأخطر تهديد ويقف على مشارف حرب كبيرة لا يعرف أحد الدمار والخراب الذي ستلحقه بالبشر والحجر. هذه الأخبار مدسوسة ومفبركة، تقف وراءها جهات معلومة، ولما كانت هيئة الأسرى والمحرّرين بثّتها من دون إذن مرجعيّتها".