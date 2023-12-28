ناشدت نقابة تجمع مزارعي الجنوب ومسؤول وحدة النقابات في منطقة جبل عامل الاولى في "حزب الله" ونقابة مربي النحل في الجنوب في بيان، "المزارعين عدم رش المبيدات الحشرية الا بعد اعلام نقابة مربي النحل في الجنوب على الارقام التالية: 03753823-71359684 والابلاغ عن المنطقة الجغرافية المستهدفة بالرش ليقوم على اثرها ابلاغ اصحاب القفران القيام بالاجراءات المناسبة لحمايتها".

كانت هذه تفاصيل خبر مناشدة لمزارعي الجنوب بعدم رش المبيدات الا بعد إعلام نقابة مربي النحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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