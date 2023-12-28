البيسري تفقد دائرة الامن العام في النبطية في إطار جولة جنوبية

تفقد المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، دائرة الامن العام في النبطية في إطار جولة جنوبية هي الأولى منذ توليه مهامه.

وكان في استقباله رئيس شعبة معلومات الجنوب في الامن العام العميد علي حطيط، رئيس مكتب الجنسية العميد فوزي شمعون، رئيس دائرة النبطية المقدم علي حلاوي، رئيس مركز النبطية المقدم حسين خليفة، رئيس مركز حاصبيا المقدم رواد سليقا، رئيس شعبة استقصاء النبطية النقيب محمد يحيى، ورؤساء المراكز الاقليمية في محافظة النبطية.

ثم جال في اقسام الدائرة مطلعا على حسن سير العمل فيها، مثنياً على "اداء وتفاني الضباط والعناصر في خدمة المواطنين، ومعايداً إياهم، آملاً أن يحمل العام الجديد الاستقرار والامان والهدوء على وطننا لبنان".