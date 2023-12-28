تدمير أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية .. تدنيس مقبرة باب الرحمة بالقرب من المسجد الأقصى

الشارقة - اميمة ياسر - أدانت الخارجية الفلسطينية، إقدام عصابة من المتطرفين على تدنيس مقبرة باب الرحمة بالقرب من المسجد الأقصى.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن سكب عناصر بن غفير مواد حارقة على أسرة الرشايدة في بيت لحم جزء من جريمة التطهير العرقي للتجمعات البدوية، موضحة أن دعم بن غفير وسموتريتش لجرائم المستوطنين يأتي ضمن سياسة إسرائيلية رسمية لاستكمال مراحل الضم التدريجي للضفة.

وتابعت الخارجية الفلسطينية، أن هناك مخططات للحكومة الإسرائيلية تكرس الفصل بين الضفة وغزة لتدمير أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية.

كانت القناة 13 الإسرائيلية، قالت إن الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن اقتراح جديد يتضمن انسحاب الجيش من المناطق المأهولة في غزة، وزيادة المساعدات مقابل إطلاق سراح النساء والجنود.

وفي وقت سابق، نشرت القناة 12 العبرية، الأربعاء، صورة حديثة للقيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" محمد الضيف، زاعمة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حصل عليها خلال اجتياحه لقطاع غزة.

ويعتبر محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، أحد أبرز المطلوبين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ يشغل منصب القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.