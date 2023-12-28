المقاومة في غزة قاموا بعملية طوفان الأقصى بشكل مستقل .. إيران: عملية طوفان الأقصى لم تكن انتقاما لقاسم سليماني

الشارقة - اميمة ياسر - قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الخميس، إن عملية طوفان الأقصى كانت عملية فلسطينية خالصة وخطط لها وقام بها الفلسطينيون بأنفسهم دون تدخل خارجي.

وأضاف سلامي، أن عملية طوفان الأقصى جاءت كرد فلسطيني الفلسطينيون على إهانة وتدنيس الأقصى والجرائم الإسرائيلية على مدى 75 عامًا، قائلًا إن حركة حماس والجهاد والمقاومة في غزة هم من قاموا بعملية طوفان الأقصى بشكل مستقل وعلموا العالم معنى المقاومة".

وأوضح سلامي، أن عملية طوفان الأقصى لم تكن انتقاما لقاسم سليماني، قائلًا إن إيران هي من ستنتقم لسليماني ولأبو مهدي المهندس.

وأشار سلامي، إلى أن جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان جماعتان مستقلتان في قراراتهما، رغم ارتباطهما بمحور المقاومة.

وصرح قائد الحرس الثوري الإيراني، أن إيران عندما تقوم بعمليات ضد أهداف أمريكية أو إسرائيلية فإنها تتبنى ذلك ولا تخفيه، ويأتي هذا بعد اتهام واشنطن لإيران باستهداف السفينة الهولندية قبالة سواحل الهند وهو ما نفته بدورها إيران قائلة إن الولايات المتحدة آخر من يوجه الاتهامات.

وتحدث سلامي، عن تكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي لما وصفها بالخسائر الفادحة في قطاع غزة، بعد اتخاذه قرار التوغل البري.

وتأتي تصريحات سلامي بعد حديث الحرس الثوري الإيراني أمس، عن أن عملية طوفان الأقصى جاءت ردًا على اغتيال قاسم سليماني، وهو ما سارعت حركة حماس بدورها لنفيه، قائلة إن طوفان الأقصى ردًا فلسطينيًا على تدنيس الاحتلال الإسرائيلي للمقدسات على الأراضي الفلسطينية.