انت الان تتابع خبر ينشطون في 13 دولة.. إليك دوريات لاعبي "اسود الرافدين" المشاركين بكأس اسيا 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت القائمة وجود 12 لاعبًا محترفًا في أوروبا و5 لاعبين محترفين في اسيا و9 لاعبين ينشطون في دوري نجوم العراق، من بينهم لاعب هاماربي السويدي، منتظر ماجد، الذي سيمثل العراق لأول مرة في البطولة.

وبحسب القائمة، فقد يوجد 13 دولة ينشط بها لاعبي المنتخب الوطني العراقي بينها العراق، والذي استعادهم كاساس والبالغ عددهم 26 لاعباً، وهي السويد بواقع 4 لاعبين وهولندا لاعبان وإيران بواقع لاعبان والبرتغال والتشيك والنرويج والسعودية وتايلاند وقطر وألمانيا وانجلترا وفرنسا بواقع لاعب واحد.

ووفقا لقائمة، فينشط في العراق 9 لاعبين وهم: جلال حسن في نادي الزوراء وأحمد باسل وأحمد يحيى ومهند علي في نادي الشرطة وزيد تحسين في نادي الطلبة وأمجد عطوان في نادي زاخو، وأيمن حسين وعلي جاسم وإبراهيم بايش في نادي القوة الجوية.

أما الذين ينشطون في السويد فهم: "ريبين سولاقا" في نادي برومابويكارنا الناشط بالدوري السويدي الممتاز، وكذلك "منتظر ماجد" في نادي هاماربي السويدي و"ألان محي الدين" في نادي أوتسيكتنس السويدي، فضلا عن "أمير العماري" في نادي هالمشتاد السويدي.

وفي إيران، فيوجد "فهد طالب" في نادي نفط عبادان الإيراني و"علي عدنان" في نادي مس رفسنجان الإيراني، بينما في هولندا، فقد يوجد "حسين علي" في نادي هيرنفين الهولندي، و"زيدان إقبال" في نادي أوتريخت الهولندي.

كما يوجد "سعد ناطق" في نادي ابها السعودي و"بشار رسن" في نادي قطر القطري و"فرانس بطرس" في نادي ورت التايلاندي و"ميرخاس دوسكي" في نادي سلوفاكو التشيكي، و"أحمد علي" في نادي روان الفرنسي، وأسامة رشيد في نادي فيزيلا البرتغالي و"يوسف أمين" في آينتراخت فرانكفورت الألماني و"دانيلو السعد" في نادي ساندفيورد النرويجي، وكذلك "علي الحمادي" في نادي ويمبلدون الإنجليزي.

وضمت القائمة 26 لاعبًا وجاءت على النحو التالي:

*حراسة المرمى: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب.

*خط الدفاع: سعد ناطق، زيد تحسين، فرانس بطرس، ريبين سولاقا، علي عدنان، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، حسين علي، آلان محيي الدين.

*خط الوسط: إبراهيم بايش، زيدان إقبال، أحمد علي، أسامة رشيد، أمير العماري، أمجد عطوان، علي جاسم، بشار رسن، يوسف أمين، دانيلو السعد، منتظر ماجد.

*خط الهجوم: علي الحمادي، أيمن حسين، مهند علي.