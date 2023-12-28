انت الان تتابع خبر حمله صدام عندما كان مختبئا.. وفاة "غاستون جلوك" مخترع المسدس الذي يحمل اسمه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقام غلوك بتطوير المسدس الشهير في الثمانينيات، عندما كان الجيش النمساوي يبحث عن سلاح جديد ومبتكر. حتى ذلك الحين، كانت شركة غلوك تصنع السكاكين العسكرية والسلع الاستهلاكية بما في ذلك قضبان الستائر. قام غلوك بتجميع فريق من خبراء الأسلحة النارية وتوصل إلى غلوك 17، وهو مسدس نصف آلي خفيف الوزن مصنوع إلى حد كبير من البلاستيك. التصميم الثوري – بإطار مصنوع من بوليمر عالي القوة يعتمد على النايلون والشريحة المصنوعة من المعدن فقط – تغلب على مخططات العديد من الشركات الأخرى وحصل على العقد مع مجموعته الناشئة. حقق السلاح الذي تم تجميعه بسهولة نجاحًا عالميًا، حيث اكتسب النمساوي أتباعًا مخلصين بين الشرطة والجيش في جميع أنحاء العالم. وتمت الإشارة إلى Glock في العديد من الأفلام وأغاني الراب، بما في ذلك “Protocol” للمخرج سنوب دوج و"Da Glock" للمخرج Wu-Tang Clan.