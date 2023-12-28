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انت الان تتابع خبر حمله صدام عندما كان مختبئا.. وفاة "غاستون جلوك" مخترع المسدس الذي يحمل اسمه والان مع التفاصيل
حقق السلاح الذي تم تجميعه بسهولة نجاحًا عالميًا، حيث اكتسب النمساوي أتباعًا مخلصين بين الشرطة والجيش في جميع أنحاء العالم.
وتمت الإشارة إلى Glock في العديد من الأفلام وأغاني الراب، بما في ذلك “Protocol” للمخرج سنوب دوج و"Da Glock" للمخرج Wu-Tang Clan.
وعثر جنود أمريكيون على الرئيس العراقي السابق صدام حسين مختبئا ومعه مسدس غلوك في حفرة بالأرض عام 2003. وقد قدموا فيما بعد هذا السلاح للرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش.
واجه غلوك انتقادات من المدافعين عن السيطرة على الأسلحة الذين اشتكوا من أنه شاع استخدام الأسلحة القوية وجعل من السهل إخفاءها وحمل المزيد من الذخيرة.
كان غلوك نفسه منعزلاً، ونادرًا ما كان يجري مقابلات، وكان يتجنب النقاشات العامة. وفي عام 2000، رفض الانضمام إلى مصنعي الأسلحة الآخرين في التوقيع على اتفاق طوعي للسيطرة على الأسلحة مع الولايات المتحدة.
وفي سن السبعين، نجا من محاولة اغتيال عندما استأجر وسيط استثماري كان يدير أصوله مصارعًا سابقًا لمهاجمته بمطرقة مطاطية، حسبما استمعت إليه المحكمة.
وقال المحامون إن غلوك شكك في الطريقة التي يدير بها الوسيط شؤونه وسافر جوا إلى لوكسمبورغ لمواجهته. وتعرض لسبع ضربات في الرأس لكنه صد الاعتداء. وتم سجن الوسيط تشارلز إيويرت والمهاجم جاك بيشير.
وانتهى زواجه البالغ من العمر 49 عامًا من هيلجا جلوك بالطلاق في عام 2011، ودخل الزوجان في معركة قانونية طويلة بشأن النفقة. وبعد فترة وجيزة، تزوج من زوجته الثانية، كاثرين، التي تصغره بأكثر من 50 عامًا.
كان يمتلك قصرًا مطلاً على البحيرة ومركزًا لرياضات الفروسية على أحدث طراز في مقاطعة كارينثيا، حيث كان المشاهير يحضرون الحفلات.