انت الان تتابع خبر رونالدو خارج قائمة العقوبات المالية في النصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحسب صحيفة " الرياضية "، فإن إدارة الكرة في النصر أبلغت لاعبي الفريق الذين عوقبوا بالخصم من رواتبهم بضرورة دفع المبالغ أو ستخصم من الراتب الشهري.

وفرض البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، بالتنسيق مع الإيطالي جويدو فينجا، المدير التنفيذي، غرامات تأخير على اللاعبين خلال الفترة الماضية نتيجة عدم حضورهم التدريبات بمقر النادي في الأوقات المحددة.



ووصل مبلغ الخصومات الإجمالي إلى أكثر من 100 ألف دولار، شمل ذلك عددا من اللاعبين المحليين والأجانب.

لكن هذه القائمة لم تشهد معاقبة رونالدو، الذي لم يسجل دقيقة تأخير منذ استحداث نظام الخصومات المالية.

وكان كاسترو أبعد عددا من اللاعبين الموسم الجاري عن المباريات، بسبب تأخرهم عن الأوقات المحددة للحضور.

