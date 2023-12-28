انت الان تتابع خبر ناد لم يسجل أي هدف في آخر 10 مباريات بدوري نجوم العراق.. من هو؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أظهرت إحصائيات دوري نجوم العراق والذي بدأ في الـ26 من شهر أكتوبر كانون الأول الماضي ووصل إلى الجولة الـ11، أن نادي نفط الوسط لم يسجل أي هدف في آخر 10 مباريات.

وبحسب إلاحصائيات التي رصدتها الخليج 365، فإن نفط الوسط سجل في جولة واحدة من دوري نجوم العراق وذلك في الجولة الأولى عندما تعادل مع نادي كربلاء في الـ27 من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023.



الجولة الأولى: كربلاء 2 – نفط الوسط 2الجولة الثانية: نفط الوسط 0 – القوة الجوية 1الجولة الثالثة: النجف 2 – نفط الوسط 0الجولة الرابعة: نفط الوسط 0 – دهوك 0الجولة الخامسة: نفط الوسط 0 – نفط البصرة 2الجولة السادسة: أربيل 1 – نفط الوسط 0الجولة السابعة: نفط ميسان 0 – نفط الوسط 0الجولة الثامنة: نفط الوسط 0 – الطلبة 0الجولة التاسعة: نفط الوسط 0 – الميناء 0الجولة العاشرة: الشرطة 3 – نفط الوسط 0الجولة الحادية عشر: الزوراء 2 - نفط الوسط 0