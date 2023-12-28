حيلة "السحر والشعوذة".. كشف ملابسات سرقة مصوغات ربة منزل وابنتها بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تعليق يتضمن الادعاء بقيام سيدتان بسرقة مصوغات ذهبية من طفلتين، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة وإعادة المسروقات.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعليق تضمن الادعاء بقيام سيدتان بسرقة مصوغات ذهبية من طفلتين بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وقد أمكن تحديد القائم على النشر "مقيم بدائرة المركز"، وباستدعائه وسؤاله قرر أنه بتاريخ 23 الجاري حضرت سيدتان مجهولتان لمنزله وادعائهما بقيامهما بأعمال "السحر والشعوذة" وتقابلتا مع كلاً من زوجته، وابنته وتمكنتا من سرقة مصوغات ذهبية خاصة بهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبتا الواقعة مقيمتان بدائرة مركز شرطة ديروط، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.