أول ضحايا الطقس السيئ .. 9 مصابين في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

أصيب 9 أشخاص بينهم سيدة فلبينية الجنسية، بإصابات مختلفة، جراء انقلاب سيارة ميكروباص على طريق منية النصر الكردي، بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق منية النصر الكردي، أمام عزبة الشرباصي.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بعد انحراف المقود في يد السائق، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية ومياه الأمطار التي ضربت المحافظة خلال الساعات الماضية.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 مواطنين بينهم 4 سيدات منهن سيدة فلبينية الجنسية ونجلها، و4 رجال، بسحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

نقل المصابين لمستشفى ميت سلسيل المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة أعمالها.