بعد تأجيل اجتماعه بالبرهان.. حميدتي يصل إثيوبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

وصل قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو المعروف "حميدتي"، اليوم الخميس، إلى أديس أبابا، بعد تأجيل قمة مرتقبة مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في جيبوتي.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية، إن وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، استقبل حميدتي في مطار بولي الدولي.

وتأتي زيارة حميدتي إلى إثيوبيا، بعد انتهائه من زيارته أمس الأربعاء في أوغندا، والتي التقى فيها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بمنزله، لبحث جهود وسبل وقف إطلاق النار في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتضمنت زيارة حميدتي إلى أوغندا، مناقشة سبل وقف الحرب المشتعلة في السودان منذ 9 أشهر، وذلك حسبما ذكرت"هيئة الإذاعة الأوغندية".